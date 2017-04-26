26.04.2017 / 10:48



Мариуполь представил свою модель админреформы южной части региона (ФОТО)







В ходе рабочей встречи секретаря Мариупольского городского совета Степана Махсмы с представителями Донецкой облгосадминистрации и руководителями Мангушского и Никольского районов была представлена презентация о перспективах развития территорий Юго-Востока Донбасса в контексте административной реформы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

Как рассказал главный специалист Мариупольского городского совета Александр Комар, в презентации раскрывается долгосрочная стратегия развития агломерации Мариуполя и прилегающих территорий. Данная методика разрабатывалась с учетом ряда факторов, присущих исключительно нашему краю.

«Мы рассматриваем реформу, как шанс разрешить существующие и будущие градостроительные проблемы, которых ввиду близости проведения военных действий появилось немало», вЂ’ подчеркнул он.

Наиболее рациональный и планомерный процесс, предложенный Мариупольским горсоветом, предусматривает расширение границ города, включая Старый Крым и Виноградное, а также присоединение сел Бердянского и Покровского Мангушского района. Эти населенные пункты хоть и не являются территорией города, но по всем социальным вопросам жители обращаются именно в Мариуполь. Городские детские сады, школы и больницы обслуживают население этих сел за счет средств муниципального бюджета. Также, предлагается создание пригородной Сартанской ОТГ, в которую войдут 7 поселковых советов: Чермалык, Талаковка, Лебединское, Широкино, Павлополь, Коминтерново и Сартана. А в долгосрочной перспективе данные две административно-территориальные единицы должны объединиться в одно целое с Мангушским и Никольским районом.