26.04.2017 / 10:11



Под Мариуполем из схрона изъяли мину, гранатометные снаряды и тротиловые шашки (ФОТО)











Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции, один из них – неподалеку от Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, передает ilich.in.ua.

Правоохранители обнаружили тайник, который был обустроен на территории хозяйственного помещения на окраине села Гнутово, что неподалеку от Мариуполя. Сотрудники СБ Украины обнаружили в схроне мину калибром 120 мм, девять гранатометных снарядов ВОГ-17 и ПГ-7М, две тротиловые шашки, три гранаты Ф-1, две дымовые РДГ-2Б и три метра детонирующего шнура.

Второй схрон обнаружили в одном из заброшенных зданий в городе Славянск. Оперативники спецслужбы изъяли из него две гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, гранатометный снаряд ВОГ-25, девять реактивных сигнальных патронов и почти четыре тысячи патронов различного калибра.