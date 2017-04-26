26.04.2017 / 09:38



В Приморском парке Мариуполя планируют создать муниципальный ботанический сад (ФОТО)











Специалисты Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко Национальной академии наук Украины рекомендовали создать в Мариуполе муниципальный ботанический сад, который станет эколого-просветительским центром и научной базой в юго-восточном регионе Украины. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Данную идею озвучил во время презентации «Программы озеленения Мариуполя» заместитель директора по научной работе Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко.

По его словам, в течение полугода в Мариуполе был проведен мониторинг состояния зеленых насаждений. Специалисты обследовали территорию около 200 гектаров и провели инвентаризацию зеленых насаждений на площади 74 гектара, где произрастает около 15 тысяч растений – деревьев и кустарников. На основе мониторинга ученые дали рекомендации сотрудникам коммунального предприятия «Зеленого строительства» по уходу за растениями и территориями с зелеными насаждениями.

По словам специалистов, в Мариуполе следует пересмотреть подходы к формированию ассортимента зеленых насаждений, их совместимости при посадке, а также следует отказаться от технологии выгребания листьев и хвои из-под деревьев и кустов. Эксперты пояснили, что формирование подстилки из опавших листьев является важным фактором ухода за растениями. Выгребание опавших листьев рекомендуется только на газонных участках.