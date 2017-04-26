26.04.2017 / 09:13



Сегодня часть мариупольских домов и поселков будет без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 26 апреля, в связи с ремонтными работами будет прекращена подача холодной воды с 9 до 17 часов по следующим адресам:

- бул. Меотиды,10, 12, 16; 18; ул. Азовстальская, 27, 31;

- пр. Металлургов,181-195; ул. Гонды, 34-42, 46, 48А, 76; ул. Покрышкина, 12-20; д/с №84; д/с №98; ЦТП №2;

- ул. Ф. Орлика, 107-111; ул. Гранитная, 156-162; пос. Комуносо.

Также в связи с заменой заглушки с 9.00 до 12.00 не будет воды у жителей ул. Горловкой, 2-6; пр. Победы, 113; пр. Свободы, 100.

Из-за порыва водовода диаметром 300 мм с 9.00 до 15.00 прекращена подача холодной воды по пр. Строителей, 67-77; ул. Бахчиванджи, 2-24; ул. Лавицкого, 2-14; бул. Хмельницкого, 2-8; пр. Нахимова, 88-162.