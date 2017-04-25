25.04.2017 / 16:49



Мариупольские предприятия – крупнейшие плательщики-пользователи водных объектов Донбасса

За первый квартал 2017 года предприятия Донетчины, которые в своей деятельности используют водные объекты, направили в бюджеты более 45 млн грн рентной платы за специальное использование воды, что на 72%, или более чем на 19 млн грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает ГУ ГФС в Донецкой области.

В настоящее время в фискальной службе Донецкой области зарегистрировано 6800 таких плательщиков – водопользователей. Крупнейшими бюджетообразующими плательщиками региона являются: мариупольские ЧАО «ММК им. Ильича» и ЧАО «МК «Азовсталь», а также Углегорская ТЭС ПАО «Центрэнерго».