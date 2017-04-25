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Главная / Лента новостей / Мариупольские предприятия – крупнейшие плательщики-пользователи водных объектов Донбасса

25.04.2017 / 16:49

Мариупольские предприятия – крупнейшие плательщики-пользователи водных объектов Донбасса

За первый квартал 2017 года предприятия Донетчины, которые в своей деятельности используют водные объекты, направили в бюджеты более 45 млн грн рентной платы за специальное использование воды, что на 72%, или более чем на 19 млн грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает ГУ ГФС в Донецкой области.

В настоящее время в фискальной службе Донецкой области зарегистрировано 6800 таких плательщиков – водопользователей. Крупнейшими бюджетообразующими плательщиками региона являются: мариупольские ЧАО «ММК им. Ильича» и ЧАО «МК «Азовсталь», а также Углегорская ТЭС ПАО «Центрэнерго».

Согласно с распределением средств поступления рентной платы за специальное использование воды формируют равными частями в государственный и местный бюджеты.

  
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14:54
К разработке программы озеленения Мариуполя привлекли сотрудников Киевского ботанического сада
14:06
В Мариуполе пройдет выставка-смотр собак «Мариупольская жемчужина»
13:30
На мариупольском побережье появится «Пирс мечты» (ФОТО, ВИДЕО)
12:35
Мариупольская больница получила прибор для искусственной вентиляции легких у новорожденных (ФОТО)
11:53
Мариупольцев приглашают на ярмарку вакансий «Работа весной»
11:25
Мариупольским ОСМД из горбюджета выделят средства на разработку проектов землеустройства
10:46
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15:16 На Донетчине определились победители региональных соревнований среди инвалидов труда «Сила духа»
14:10 Наблюдатели ОБСЕ подвергались нападениям на Донбасе более 180 раз, - Хуг
13:20 Донбасс задолжал около 11 млрд грн за электроэнергию, - Тука
11:53 СММ ОБСЕ частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг
11:02 Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - П.Жебривский
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