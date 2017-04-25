25.04.2017 / 16:10



Мариупольцы примут участие в Международном фестивале муралов «Mural Fest Dnipro»







Мариупольская команда художников и мастеров арт-студии «Четвертый путь» летом поедет в Днепр на Международный фестиваль муралов «Mural Fest Dnipro». В рамках фестиваля мариупольцы создадут несколько рисунков. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказал руководитель арт-студии Максим Светлов, команда художников посетит Днепр в два заезда.

«Нас пригласили на фестиваль «Mural Fest Dnipro», куда впервые мы поедем в июне. Согласно условиям мероприятия, в Днепре создадут 12 рисунков. Планируется, что три из них напишем мы, еще один в стадии обсуждения. Так, что возможно работы у нас будет больше. В результате такой большой встречи художников из-за рубежа и Украины, 21 июля в Днепре нанесут один общий мурал», - сказал Максим Светлов.

Предполагается, что результат совместного творчества мастеров стрит-арта будет занесен в Книгу рекордов Украины.

Фестиваль «Mural Fest Dnipro» организован городским советом Днепра и Департаментом стратегического развития и инвестиций.

В нем планируют принять участие более 15 лучших художников Одессы, Львова, Мариуполя, Киева и зарубежья.

Как сообщает в Фейсбук заместитель городского головы Днепра Яника Мерило, в рамках фестиваля художники украсят разнообразные объекты инфраструктуры города.