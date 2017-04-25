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25.04.2017 / 16:10
Мариупольцы примут участие в Международном фестивале муралов «Mural Fest Dnipro»
Мариупольская команда художников и мастеров арт-студии «Четвертый путь» летом поедет в Днепр на Международный фестиваль муралов «Mural Fest Dnipro». В рамках фестиваля мариупольцы создадут несколько рисунков. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Как рассказал руководитель арт-студии Максим Светлов, команда художников посетит Днепр в два заезда.
«Нас пригласили на фестиваль «Mural Fest Dnipro», куда впервые мы поедем в июне. Согласно условиям мероприятия, в Днепре создадут 12 рисунков. Планируется, что три из них напишем мы, еще один в стадии обсуждения. Так, что возможно работы у нас будет больше. В результате такой большой встречи художников из-за рубежа и Украины, 21 июля в Днепре нанесут один общий мурал», - сказал Максим Светлов.
Предполагается, что результат совместного творчества мастеров стрит-арта будет занесен в Книгу рекордов Украины.
Фестиваль «Mural Fest Dnipro» организован городским советом Днепра и Департаментом стратегического развития и инвестиций.
В нем планируют принять участие более 15 лучших художников Одессы, Львова, Мариуполя, Киева и зарубежья.
Как сообщает в Фейсбук заместитель городского головы Днепра Яника Мерило, в рамках фестиваля художники украсят разнообразные объекты инфраструктуры города.
«Десятки серых стен днепровских зданий, объекты социального значения, окружённого активным трафиком движения и хорошим обзором, превратятся в мольберты для художников. Украсить дома обещают за пару месяцев - с 23 мая по 31 июля», - сказано в сообщении.