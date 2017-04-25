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25.04.2017 / 15:36

Социально-экономическое положение Мариуполя изучит делегация Королевства Норвегия (ФОТО)



Сегодня в Мариуполь с рабочим визитом прибыла делегация из Королевства Норвегии. Основная цель визита - сотрудничество с мониторинговой миссией ОБСЕ и изучения социально-экономического положения города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко подробно рассказал об экономическом состоянии города, акцентировав внимание гостей на разработанной «Стратегии развития Мариуполя», рассчитанной на пять лет. Он подчеркнул, что благодаря такой «дорожной карте» у города сформировался четкий вектор развития, исходя из потребностей горожан и потенциально сильных сторон.

Также Александр Голтвенко отметил значительную роль представителей ОБСЕ в Мариуполе и в регионе в целом. По его словам, присутствие в городе международных организаций является стабилизирующим фактором, благодаря которому жители чувствуют себя в большей безопасности.

«За два года Мариуполь сильно изменился. Город стал вновь развиваться, а люди начали жить спокойной, мирной жизнью. Это заслуга наших военнослужащих и представителей международных организаций, которые уже длительное время находятся с нами», - сказал первый заместитель мэра.

Со своей стороны, член делегации, советник посольства Королевства Норвегия в Киеве Фредрик Артур заверил, что им есть, что предложить Мариуполю, особенно, в отношении вопросов энергетики.

«Мы рады быть в вашем городе. Уверен, это не последняя наша встреча», - сказал он.

  
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16:49
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16:10
Мариупольцы примут участие в Международном фестивале муралов «Mural Fest Dnipro»
15:36
Социально-экономическое положение Мариуполя изучит делегация Королевства Норвегия (ФОТО)
14:54
К разработке программы озеленения Мариуполя привлекли сотрудников Киевского ботанического сада
14:06
В Мариуполе пройдет выставка-смотр собак «Мариупольская жемчужина»
13:30
На мариупольском побережье появится «Пирс мечты» (ФОТО, ВИДЕО)
12:35
Мариупольская больница получила прибор для искусственной вентиляции легких у новорожденных (ФОТО)
11:53
Мариупольцев приглашают на ярмарку вакансий «Работа весной»
11:25
Мариупольским ОСМД из горбюджета выделят средства на разработку проектов землеустройства
10:46
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15:16 На Донетчине определились победители региональных соревнований среди инвалидов труда «Сила духа»
14:10 Наблюдатели ОБСЕ подвергались нападениям на Донбасе более 180 раз, - Хуг
13:20 Донбасс задолжал около 11 млрд грн за электроэнергию, - Тука
11:53 СММ ОБСЕ частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг
11:02 Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - П.Жебривский
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