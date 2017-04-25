25.04.2017 / 14:54



К разработке программы озеленения Мариуполя привлекли сотрудников Киевского ботанического сада

Мариуполь ожидает глобальное озеленение, которое позволит снизить техногенную нагрузку и улучшить экологию за счет зеленых насаждений - cегодня в одном из корпусов ПГТУ проходит круглый стол, посвященный Дню окружающей среды в Украине, где будет презентована комплексная "Программа озеленения г. Мариуполя". Об этом сообщает MRPL . CITY, передает ilich.in.ua.

Для разработки программы городскими властями были привлечены специалисты и научные сотрудники Национального ботанического сада им. Н.Гришко. В течение 6 месяцев они изучали особенности Мариуполя и разрабатывали схему озеленения с учетом техногенной нагрузки, рельефа и локаций в ландшафте города.