25.04.2017 / 13:30



На мариупольском побережье появится «Пирс мечты» (ФОТО, ВИДЕО)







Группа Метинвест выделила грант в размере 99 100 грн на реализацию проекта «Пирс мечты» для благоустройства курортной зоны Мариуполя. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Руководитель инициативной группы Ирина Хотнянская сообщила, что идея создания уютного уголка на мариупольском пляже стала победителем конкурса «Город - нашими руками».

По её словам, проект будет реализован на одном из волнорезов мариупольского пляжа. На нём будет установлен изящный навес, ограждения, лавочки оригинального дизайна. Также планируется обеспечить для посетителей DreamПирса Wi-Fi зону для свободного пользования Интернет. Ирина Хотнянская дополнила, что в вечернее время место отдыха жителей города будет освещено фонарями. Рассматривается вариант, чтобы светильники получали питание от солнечных батарей. Благоустроен будет и подход к пирсу.

Руководитель инициативной группы отметила, что сейчас окончательно изучается смета, после чего начнётся этап выбора подрядной организации для его реализации.