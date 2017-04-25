25.04.2017 / 12:35



Мариупольская больница получила прибор для искусственной вентиляции легких у новорожденных (ФОТО)







Немецкий кислородный концентратор “Staxel-3,5” был подарен Мариупольскому территориальному медицинскому объединению «Здоровье ребенка и женщины». Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Прибор стоимостью 360 тыс. грн. для искусственной вентиляции легких был передан БФ ПриватБанка «Помогать просто!».

По словам и.о.главного врача медицинского учреждения Натальи Сидоренко, новое современное устройство пополнило оборудование палаты интенсивной терапии.

«Этот кислородный концентратор сможет обеспечить непрерывную работу аппаратов искусственной вентиляции легких для наших крошечных пациентов. Наше территориальное медицинское объединение - единственное на юге Донецкой области. Патология новорожденных - один из основных наших профилей», - сказала она.

Кислородный концентратор уникален тем, что в нем не используются кислородные баллоны и емкости высокого давления, что делает его надежным и абсолютно безопасным. Кислород производится путем отделения его из обычного воздуха.

Всеукраинский БВ «Помогать просто!» создан по инициативе ПриватБанка в августе 2011 года. В его проектах приняли участие более 700 тыс. украинцев, пожертвовав в целом около 59 млн. грн.

За это время была оказана помощь детским домам, раненым и пострадавшим в зоне АТО, детям с онкогематологическими заболеваниями и украинской армии.