25.04.2017 / 11:53



Мариупольцев приглашают на ярмарку вакансий «Работа весной» С целью ускорения трудоустройства незанятого населения, удовлетворения потребностей работодателей в рабочей силе, повышение уровня информированности населения о возможностях государственной службы занятости Мариупольский городской центр занятости совместно с исполкомом городского совета проводит ярмарку вакансий «Работа весной» с участием 20 представителей работодателей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. В программе мероприятия: выступление представителей работодателей; информирование о состоянии рынка труда; предоставление информации о возможности обучения, переобучения и повышения квалификации при содействии службы занятости, в том числе дистанционно и на онлайн-платформах; профессиональные консультации психолога по вопросу выбора или смены профессии; подбор работы; инновационные возможности службы занятости: видео-резюме, видео вакансии, возможности получения электронных услуг: электронная очередь, он-лайн центр; предоставление банка данных вакансий предприятий города и близ расположенных городов и районов; консультирование по организации предпринимательской деятельности; юридические консультации по вопросам занятости. Мероприятие будет проходить 26 апреля в 11:00 на площади Свободы.