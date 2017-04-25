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Главная / Лента новостей / Мариупольским ОСМД из горбюджета выделят средства на разработку проектов землеустройства

25.04.2017 / 11:25

Мариупольским ОСМД из горбюджета выделят средства на разработку проектов землеустройства

В управлении по вопросам развития и поддержки ОСМД состоялась встреча начальника управления земельных отношений горсовета Дмитрия Титова с председателями мариупольских ОСМД. Совладельцы определили границы своих придомовых территорий, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Поскольку вопросов касательно выделения земли в постоянное пользование у совладельцев накопилось немало, объединения были разделены на группы. Первые 55 ознакомили с границами их придомовых территорий постоянного пользования. Среди них были председатели, которые в силу ряда причин, не согласились с участками, которые им определили проектировщики. Для таких ОСМД будут разработаны новые проекты землеустройства, учитывающие пожелания жителей домов.

Как рассказал Дмитрий Титов, до конца 2017 года будут выделены дополнительные средства из городского бюджета на разработку проектов землеустройства для ОСМД. Приоритеты отданы тем объединениям, которые начали свою самостоятельную деятельность в 2016-2017 гг.

С целью реализации и обеспечения своевременного и эффективного развития исполнения «Программы социально-экономического развития города Мариуполя», руководствуясь Земельным кодексом Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», Мариупольским городским советом было принято решение от 23.12.2016 № 7/14-1119 «О предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков организациям совладельцев многоквартирных домов и территорий Мариупольского городского совета».

  
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16:10
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Социально-экономическое положение Мариуполя изучит делегация Королевства Норвегия (ФОТО)
14:54
К разработке программы озеленения Мариуполя привлекли сотрудников Киевского ботанического сада
14:06
В Мариуполе пройдет выставка-смотр собак «Мариупольская жемчужина»
13:30
На мариупольском побережье появится «Пирс мечты» (ФОТО, ВИДЕО)
12:35
Мариупольская больница получила прибор для искусственной вентиляции легких у новорожденных (ФОТО)
11:53
Мариупольцев приглашают на ярмарку вакансий «Работа весной»
11:25
Мариупольским ОСМД из горбюджета выделят средства на разработку проектов землеустройства
10:46
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14:10 Наблюдатели ОБСЕ подвергались нападениям на Донбасе более 180 раз, - Хуг
13:20 Донбасс задолжал около 11 млрд грн за электроэнергию, - Тука
11:53 СММ ОБСЕ частично возобновит патрулирование в зоне АТО - Хуг
11:02 Донецкая ОГА планирует дополнительно привлечь до 500 млн грн на ремонт дорог, - П.Жебривский
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