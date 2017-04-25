|
25.04.2017 / 10:46
Мариупольцы могут присоединиться к обсуждению проекта по созданию креативных пешеходных зон (ФОТО)
Жители Мариуполя совместными усилиями определили места-магниты Центрального района города для пеших прогулок. Обсуждение создания и обустройства пешеходных зон в Мариуполе прошло в креативном пространстве VEZHA. Об этом сообщает MRPL.CITY со ссылкой на Фейсбук проекта, передает ilich.in.ua.
В ходе мероприятия "Мариуполь пешеходный" неравнодушные горожане вместе с управляющим делами исполкома Александр Кочуриным определили наиболее интересные локации на улицах города, которые можно превратить в любимые места для отдыха с помощью создания оригинальных пешеходных зон.
Местами-магнитами, по задумке авторов проекта могут стать старинные улицы, интересные дома и усадьбы с архитектурой прошлых веков, уютные места на побережье Азовского моря или в центре города, парки и скверы, открытые сцены или арт-объекты.
"Мы вместе с громадой определяем, по какому маршруту воплощаем проекты по постройке, какие здания восстанавливаем. Вместе выписываем техзадание, формализируем и дополняем его", — рассказал управляющий делами исполкома Александр Кочурин.
Присоединиться к обсуждению проекта и составлению "карты магнитов" в других районах города приглашают каждого жителя Мариуполя. По словам авторов проекта, главная идея – сделать Мариуполь привлекательным для туризма путем создания креативных пешеходных зон и мест массового отдыха. Наглядную презентацию, представленную во время мероприятия, можно скачать здесь.