25.04.2017 / 10:46



Мариупольцы могут присоединиться к обсуждению проекта по созданию креативных пешеходных зон (ФОТО)











Жители Мариуполя совместными усилиями определили места-магниты Центрального района города для пеших прогулок. Обсуждение создания и обустройства пешеходных зон в Мариуполе прошло в креативном пространстве VEZHA. Об этом сообщает MRPL.CITY со ссылкой на Фейсбук проекта, передает ilich.in.ua.

В ходе мероприятия "Мариуполь пешеходный" неравнодушные горожане вместе с управляющим делами исполкома Александр Кочуриным определили наиболее интересные локации на улицах города, которые можно превратить в любимые места для отдыха с помощью создания оригинальных пешеходных зон.

Местами-магнитами, по задумке авторов проекта могут стать старинные улицы, интересные дома и усадьбы с архитектурой прошлых веков, уютные места на побережье Азовского моря или в центре города, парки и скверы, открытые сцены или арт-объекты.

"Мы вместе с громадой определяем, по какому маршруту воплощаем проекты по постройке, какие здания восстанавливаем. Вместе выписываем техзадание, формализируем и дополняем его", — рассказал управляющий делами исполкома Александр Кочурин.