25.04.2017 / 10:06



В Мариуполе АМПУ реконструирует два причала

Администрация морских портов Украины (АМПУ) в 2017 г. начнет реконструкцию гидротехнической части причалов №№3 - 4 в Мариупольском морском порту. Об этом сообщает пресс-служба АМПУ, передает ilich.in.ua со ссылкой на Информационный портал «Транспортный бизнес».

«Ремонт и строительство объектов причальной инфраструктуры - одна из ключевых задач для АМПУ на ближайший период. Среди локаций, в которых мы будем работать в этом направлении, - Черноморский порт и порт «Южный» (по четыре причала), Одесский и Мариупольский порты (по два причала), а также Николаевский порт (один объект). Мы будем двигаться планомерно и постепенно, равномерно развивая все гавани - в зависимости от специализации и потребностей портов», - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.



Модернизация обоих причалов в Мариупольском порту предусматривает проектную глубину в 9,75 м. Планируется, что итогами реконструкции гидротехнической части причала №3 будет длина причала в 145 м, пропускная способность - 1,0 млн. т, расчетное судно - СН - 25 (СН - 10 - для зерна). Стоимость проекта составит 117,1 млн. грн., срок реализации - 19 месяцев. Согласно плану реконструкции гидротехнической части причала №4, его длина станет 234,38 м, пропускная способность - 1,3 млн. т, расчетное судно предусмотрено так же СН - 25 (СН - 10 - для зерна). Ожидается, что проект будет завершен через 17 месяцев после старта, его стоимость - 166,1 млн. грн.

«К реализации этих и других работ по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры мы привлечем лучших подрядчиков, которые обеспечат оптимальное предложение - как по качеству реализации, так и по цене работ. Мы уже изменили подход к работе с контрагентами, поставив во главе угла прозрачность и публичность, четкость и соответствие договоренностям, доверие и надежность», - добавил руководитель АМПУ.