25.04.2017 / 09:32



За неделю через систему стоп-контроля на мариупольских блокпостах прошло почти 1500 человек

За неделю через систему стоп-контроля на мариупольских блокпостах прошло почти 1500 человек и более 4 тысячи легкового автотранспорта. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

За 7 дней работы задержано 2 человека, что принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях и еще 6, что, согласно информации полицейских, поддерживают с ними тесную связь.

В целом через систему стоп-контроля прошли 4 300 легковых авто, по имеющимся базам данных МВД проверено более 1500 человек.

Задокументировано 2 факта изъятия холодного оружия, установлено 4 мобильных терминалы, которые находились в розыске и задержан человек, который скрывался от полиции за совершение преступлений.

Остановлен автомобиль, который числился в розыске, и выявлено еще 2 грузовика, перевозивших металл без соответствующих документов.