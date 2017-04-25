25.04.2017 / 09:04



Сегодня по Мариуполю аварийные работы с отключением холодной воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня в связи с производством аварийно-восстановительных работ по замене участка трубы на ЦТП №102 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пр. Строителей, 136-146, б. Шевченко, 238, 242, ул. Троицкая, 51-55.

Также, в связи с заменой участка водопровода по ул. Изотова, 8 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:, ул. Гугеля 24 (д/сад № 70) , ул. Лепорского (лицей), ул. Граверная (общежитие), ул. Короленко 1-21, пер. Короленко, 4,6, пер. Банный, 1-11,пер. Шепотиника, 1-12, ул. Лепорского, 1-18, ул. Граверная, 1-17, ул. Гугеля, 8-32.

В связи с заменой водомерного узла по ул. Азовстальская, 51 будет прекращена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по адресам: б. Меотиды (прокуратура. ДК» Строителей») д/сад № 155 по ул. Азовстальской, ОШ № 10, д/сад № 114 по ул. Волгоградской, 6,стоматология по ул. В. Освободителей, 66, б. Меотиды, 3-13, ул. Азовстальская, 28-84, ул. Владимирская, 2-16, ул. Волгоградская, 8-41, пер. Волгоградский, 2-15, ул. В. Освободителей, 2-66.

В связи с заменой участка водопровода по б. Хмельницкого, 14 с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды по адресам пр. Нахимова, 174-196, ул. Итальянская, 137,139, ул. Бахчиванджи, 1-7, пр. Мира, 84-104, детская поликлиника, школа «Лингва», гостиница «Турист», гостиница «Европейская».