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24.04.2017 / 17:29
В детсадах Мариуполя раздают информационные буклеты об акции #MRPLconnection
В детских садах Мариуполя проводят информационную кампанию и призывают родителей дошколят подписать петицию Президенту Украины об улучшении транспортного сообщения города. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Как рассказали мариупольцы, в некоторых детских садах им выдали листовки об акции студенческой молодежи #MRPLconnection с подробной инструкцией о том, как правильно подписать петицию.
Родители дошколят говорят, что это нужная инициатива, потому как многие даже не знали о том, что есть такая петиция.
Педагоги надеются, что благодаря информационной кампании подписантов станет больше.
К слову, на сегодняшний день петицию подписали всего 1600 человек, сбор подписей продлится еще 69 дней и с такими темпами мариупольцам вряд ли удастся набрать необходимых 25 тысяч подписей. Для того, чтобы президент рассмотрел петицию об улучшении транспортного сообщения Мариуполя с Украиной нужно набирать 362 подписи в день.