24.04.2017 / 17:29



В детсадах Мариуполя раздают информационные буклеты об акции #MRPLconnection







В детских садах Мариуполя проводят информационную кампанию и призывают родителей дошколят подписать петицию Президенту Украины об улучшении транспортного сообщения города. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как рассказали мариупольцы, в некоторых детских садах им выдали листовки об акции студенческой молодежи #MRPLconnection с подробной инструкцией о том, как правильно подписать петицию.

Родители дошколят говорят, что это нужная инициатива, потому как многие даже не знали о том, что есть такая петиция.

Педагоги надеются, что благодаря информационной кампании подписантов станет больше.