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24.04.2017 / 16:45

Мэр Мариуполя обсудил проблемы переселенцев с руководителем Агентства ООН по делам беженцев (ФОТО)



При поддержке народного депутата Украины Марии Ионовой состоялась встреча городского головы Мариуполя Вадима Бойченко с руководителем Агентства ООН по делам беженцев Пабло Матеу. Тема встречи - помощь людям из числа вынужденных переселенцев, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отметил Вадим Бойченко, в Мариуполе при поддержке Агентства ООН по делам беженцев реализовано множество ключевых проектов, направленных на помощь гражданам из числа вынужденно перемещенных лиц. В их числе переоснащение четырех Управлений социальной защиты населения, реконструкция коммунального транспорта, выделение гуманитарной и материальной помощи жителям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, а также ремонт общежитий.

«Мы безмерно благодарны за помощь, которую получает Мариуполь и его жители от Агентства ООН по делам беженцев. Совместными усилиями мы помогаем людям, которые остро нуждаются в поддержке», - сказал мэр, особо отметив качественную и эффективную работу председателя офиса агентства ООН в Мариуполе Дина Липкану.

В ходе беседы, Мария Ионова подняла вопрос разминирования территорий и необходимости решения проблемы с жильем, с которой столкнулись переселенцы. Вадим Бойченко поддержал народного депутата отметив, что для решения ситуации, которая сложилась с жильем, городом ведется работа на всех уровнях.

«В Мариуполе сейчас на постоянной основе проживает около 50 тысяч переселенцев. Многие из них нуждаются в жилье. И это, не считая самих мариупольцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Нам нужна помощь, как центральной власти, так и международных организаций», - подчеркнул городской голова.

Со своей стороны, Пабло Матеу заверил, что Агентство продолжит реализовывать свои программы, направленные на помощь жителям Востока Украины.

«Для нас важно, чтобы жители прифронтовых городов были максимально защищены. Надеюсь, проведенный в этом месяце Форум станет эффективной площадкой для решения вопросов различного характера», - сообщил руководитель Агентства ООН по делам беженцев.

  
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