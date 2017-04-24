24.04.2017 / 16:45



Мэр Мариуполя обсудил проблемы переселенцев с руководителем Агентства ООН по делам беженцев (ФОТО)







При поддержке народного депутата Украины Марии Ионовой состоялась встреча городского головы Мариуполя Вадима Бойченко с руководителем Агентства ООН по делам беженцев Пабло Матеу. Тема встречи - помощь людям из числа вынужденных переселенцев, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отметил Вадим Бойченко, в Мариуполе при поддержке Агентства ООН по делам беженцев реализовано множество ключевых проектов, направленных на помощь гражданам из числа вынужденно перемещенных лиц. В их числе переоснащение четырех Управлений социальной защиты населения, реконструкция коммунального транспорта, выделение гуманитарной и материальной помощи жителям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, а также ремонт общежитий.

«Мы безмерно благодарны за помощь, которую получает Мариуполь и его жители от Агентства ООН по делам беженцев. Совместными усилиями мы помогаем людям, которые остро нуждаются в поддержке», - сказал мэр, особо отметив качественную и эффективную работу председателя офиса агентства ООН в Мариуполе Дина Липкану.

В ходе беседы, Мария Ионова подняла вопрос разминирования территорий и необходимости решения проблемы с жильем, с которой столкнулись переселенцы. Вадим Бойченко поддержал народного депутата отметив, что для решения ситуации, которая сложилась с жильем, городом ведется работа на всех уровнях.

«В Мариуполе сейчас на постоянной основе проживает около 50 тысяч переселенцев. Многие из них нуждаются в жилье. И это, не считая самих мариупольцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Нам нужна помощь, как центральной власти, так и международных организаций», - подчеркнул городской голова.

Со своей стороны, Пабло Матеу заверил, что Агентство продолжит реализовывать свои программы, направленные на помощь жителям Востока Украины.