24.04.2017 / 16:01



Мариупольцев приглашают на фестиваль «Азовского бычка»…в любую погоду

В Мариуполе на территории яхт-клуба «Ильичевец» пройдёт фестиваль «Азовский бычок», передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Это будет уже второе проведение в Мариуполе фестиваля «Азовского бычка». Несмотря на то, что в прошлом году во время него была дождливая погода, фестиваль прошел отлично. Так что и сейчас мероприятие состоится в любую погоду», - рассказывает депутат горсовета Лилия Тихонова.

Запланирована обширная программа. Для гостей праздника будут организованы мастер-классы, конкурсы, развлечения, ярмарка, горячие угощения, «живая фотозона» и, конечно же, рыбалка.

Дети смогут принять участие в фотосессии с животными из мариупольского зоопарка, рыбаки-любители будут состязаться в ловле с пирса. Здесь же пройдет и детская рыбалка.

У фестиваля много партнеров, среди них общественное объединение «Гром – Приазовья», благотворительный фонд «Великодушие», общественная организация «Искренность», общество «Азов рыболов», общественный союз «Зеленый центр», а также управление физической культуры и спорта.

Для удобства гостей подготовят специальные автобусы от площади у Драматического театра до яхт-клуба. Время отправления в 9:30, 10:00 и 10:30. Организаторы намерены сделать этот фестиваль ежегодным. Не исключено, что в будущем в нашем городе появится и памятник бычку.

«Азовский бычок - один из символов нашего моря, поэтому увековечить его в монументе было бы вполне логично», - отметила Лилия Тихонова.