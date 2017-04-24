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24.04.2017 / 15:17
Побережье Мариуполя украсит аллея разноцветных зонтов
Берег Мариуполя украсит яркая аллея, над которой будут развешены разноцветные зонты. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
В городе продолжается работа над созданием нового курортного имиджа. Одной из инноваций в этом направлении станет реализация проекта «Umbrella», в рамках конкурса «Город - нашими руками».
Руководитель проекта Ольга Близнюк сообщила, что на его воплощение Группа Метинвест выделила грант в размере 100 тыс. грн.
Она уточнила, что аллея появится на территории яхт-клуба «Ильичевец» в зелёной зоне.
«Umbrella» будет состоять из зонтов, подвешенных на растяжках, закреплённых на специальной конструкции. По словам Ольги Близнюк, сейчас проект находится на стадии получения технического обоснования в конструкторском бюро. После согласования документации и осмечивания начнётся этап выбора подрядной организации для воплощения задуманного.
Ольга Близнюк сообщила, что самый оптимистичный срок начала реализации проекта – 25 июня. Она уточнила, что «Umbrella» будет состоять из зонтов, количество которых пока осуждается. Рассматривается вариант от 60 до 100 зонтиков.