24.04.2017 / 15:17



Побережье Мариуполя украсит аллея разноцветных зонтов

Берег Мариуполя украсит яркая аллея, над которой будут развешены разноцветные зонты. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В городе продолжается работа над созданием нового курортного имиджа. Одной из инноваций в этом направлении станет реализация проекта «Umbrella», в рамках конкурса «Город - нашими руками».

Руководитель проекта Ольга Близнюк сообщила, что на его воплощение Группа Метинвест выделила грант в размере 100 тыс. грн.

Она уточнила, что аллея появится на территории яхт-клуба «Ильичевец» в зелёной зоне.

«Umbrella» будет состоять из зонтов, подвешенных на растяжках, закреплённых на специальной конструкции. По словам Ольги Близнюк, сейчас проект находится на стадии получения технического обоснования в конструкторском бюро. После согласования документации и осмечивания начнётся этап выбора подрядной организации для воплощения задуманного.