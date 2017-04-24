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24.04.2017 / 14:35
Мариуполь летом получит 6 новых троллейбусов, - ДонОГА
Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и ООО «Торговый дом Литан» подписали договор на поставку шести троллейбусов для города Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе ДонОГА, передает ilich.in.ua.
Также четыре троллейбуса поставит ООО «СП «Яникс» городу Краматорску.
«Троллейбусы отвечают всем современным требованиям, в частности оборудованы средствами для людей с ограниченными возможностями (откидной пандус и место для инвалидной коляски и тому подобное). Поставка планируется в конце июня текущего года. Сумма договоров для Краматорска и Мариуполя составляет 45,5 млн. гривен. Следует также отметить, что во время проведения торгов через систему Прозорро удалось достичь экономии более чем 2,29 млн. гривен, – отметил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Литвинов.