24.04.2017 / 14:35



Мариуполь летом получит 6 новых троллейбусов, - ДонОГА

Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации и ООО «Торговый дом Литан» подписали договор на поставку шести троллейбусов для города Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе ДонОГА, передает ilich.in.ua.

Также четыре троллейбуса поставит ООО «СП «Яникс» городу Краматорску.