24.04.2017 / 13:54



Мариуполь должен получать больше средств на развитие из госбюджета, - нардеп







В ходе рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя на встрече с народным депутатом Украины Олегом Ляшко обсудили возможность дополнительного финансирования из бюджета страны проектов, направленных на развитие Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Прежде всего, Вадим Бойченко поднял вопрос выделения средств для реконструкции двух мариупольских общежитий. По его словам, реализация такого проекта позволит обеспечить жильем около 150 семей.

«Для Мариуполя, который принял десятки тысяч людей, вопрос жилья остается одним из приоритетных. Без помощи государства город не способен разрешить ситуацию и тем самым помочь людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах», - подчеркнул мэр.

Кроме того, поднимался вопрос выделения средств из государственного бюджета на развитие муниципального транспорта в городе, строительства второго Центра предоставления административных услуг и реконструкции технического лицея Мариуполя, в котором обучается более двух тысяч детей. Также обсудили вопросы оказания помощи пострадавшим в результате обстрела поселков Сартана и Талаковка.

«Меня не удовлетворяет то, как сейчас выделяются средства. На полумиллионный город надо больше. И этим вопросом я буду заниматься», - подытожил Олег Ляшко.