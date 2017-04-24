24.04.2017 / 13:15



В Мариуполе в течение выходных не допущено совершения тяжких и особо тяжких преступлений

Всего за три дня местные правоохранители более 700 раз выезжали на вызовы от граждан. 661 сообщение носило информационный и административный характер и лишь за 67 – следователи начали досудебные расследования. В течение 3 дней открыто 17 уголовных производств по факту краж. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

Так, например, 22 апреля в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от пенсионерки 1939 года рождения о том, что неизвестные с дачного участка в Гнутово похитили металл. Группа быстрого реагирования поселка Сартана установила, что к краже причастны 4 мужчин в возрасте от 25 до 48 лет, все – жители поселка Македоновка. Вещественные доказательства по делу изъяты.

Задокументировано 7 фактов изъятия наркотических веществ у мариупольцев, в основном конопли. В одном из случаев пресечена попытка их передачи подследственному в помещении режимного заведения.

Во время патрулирования определенной территории сотрудники превентивного блока Центрального отдела полиции остановили для проверки жителя 1982 года рождения, у которого был изъят медицинский шприц с жидкостью светлого цвета, с которым сейчас работают эксперты.

В Центральном районе Мариуполя гражданин в рамках месячника добровольного разоружения принес в отдел полиции 120 патронов калибром 5,45 миллиметров и гранату с запалом, которые в этот же день нашел. Согласно действующему законодательству ответственного жильца будет освобожден от уголовной ответственности.