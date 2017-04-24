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24.04.2017 / 12:32
Для воспитанников мариупольского интерната провели мастер-класс «Пиццайоло» (ФОТО)
В Мариуполе воспитанники интерната, которые участвуют в проекте Фонда Рината Ахметова «Наставничество», узнали о профессии пиццайоло, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу Гуманитарного штаба.
Ребята учились готовить пиццу под руководством шеф-повара.
«В рамках проекта дети знакомятся с новыми для себя профессиями, что поможет им определиться с будущим после окончания интерната!», - отмечают в ведомстве.