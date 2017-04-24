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24.04.2017 / 11:43
В Мариуполе выявили более 10 человек, которые занимались реализацией самогона
В этом году мариупольские полицейские выявили 14 человек, которые занимались реализацией самогона. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
В отношении каждого из них составлены административные материалы. В вопросах ликвидации точек самогоноварения и дальнейшей его реализации правоохранители активно сотрудничают с общественностью.
В отношении 7 из них были составлены протоколы по ст.176 «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки» Кодекса Украины об административных правонарушениях, еще столько же человек привлечено к ответственности за Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки (ст.177 Куоап).