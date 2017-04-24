24.04.2017 / 11:43



В Мариуполе выявили более 10 человек, которые занимались реализацией самогона

В этом году мариупольские полицейские выявили 14 человек, которые занимались реализацией самогона. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.

В отношении каждого из них составлены административные материалы. В вопросах ликвидации точек самогоноварения и дальнейшей его реализации правоохранители активно сотрудничают с общественностью.