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24.04.2017 / 11:10
Мариупольский гимнаст – бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Мариупольский гимнаст Игорь Радивилов завоевал «бронзовую медаль на соревнованиях чемпионата Европы, которые проходят в Румынии. Об этом сообщает НОК Украины, передает ilich.in.ua.
««Бронза» на счету нашего бронзового призера Олимпийских игр-2012 Игоря Радивилова. В упражнениях на кольцах украинец с результатом 15.033 занял третью ступеньку на пьедестале почета», - говорится в сообщении.
Опередить Игоря смогли только британец Кортни Туллоч с результатом 15.066 и олимпийский чемпион и действующий чемпион континента грек Элефтериос Петруниас – 15,433.