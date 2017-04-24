24.04.2017 / 11:10



Мариупольский гимнаст – бронзовый призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике







Мариупольский гимнаст Игорь Радивилов завоевал «бронзовую медаль на соревнованиях чемпионата Европы, которые проходят в Румынии. Об этом сообщает НОК Украины, передает ilich.in.ua.

««Бронза» на счету нашего бронзового призера Олимпийских игр-2012 Игоря Радивилова. В упражнениях на кольцах украинец с результатом 15.033 занял третью ступеньку на пьедестале почета», - говорится в сообщении.