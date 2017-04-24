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24.04.2017 / 10:38

За сутки в Мариуполе выпала более чем половинная норма осадков за месяц

За минувшие сутки в Мариуполе выпала более чем половинная норма осадков за месяц – 22,4 мм, при том что среднемесячный норматив для апреля составляет 38,4 мм! Практически сутки Мариуполь пребывал во власти водной стихии, сегодня дожди не прекратятся. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По информации Мариупольской метеообсерватории, по количеству осадков, обрушившихся на Мариуполь, мы приблизились к опасной отметке.

«Только за 12 часов с 9:00 утра до 21:00 выпало 18,7 мм – это очень много. Кроме того, за ночь мы зафиксировали еще 12 мм осадков. Это критически опасные показатели», - пояснили синоптики.  

Сегодня утром дожди не прекратились и будут продолжаться в течение дня. Только завтра непогода отступит и небо прояснится. По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 апреля, ожидается ясная погода, без осадков.

  
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