24.04.2017 / 09:57



В мариупольской школе полиция «эвакуировала» детей (ФОТО)



















В мариупольской школе №18 правоохранители вместе с учителями провели учения и напомнили о правилах безопасности в случае обнаружения подозрительных находок. По легенде, в разгар уроков в коридоре школы №18 обнаруживают предмет, похожий на взрывное устройство. Более 600 детей покинули здание в течение 2 минут, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

У школьников был обычный день, но в середине урока раздался звонок, обозначающий тревогу. Как оказалось, одним из учителей на 2 этаже была обнаружена коробка с проводами.

Директор сообщила об опасной находке на линию 102, и на место срочно прибыли следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции г. Мариуполя, взрывотехническая служба и кинолог со своим четвероногим питомцем.