24.04.2017 / 09:35



Мариупольский ФК «Ильичевец» одержал пятую победу подряд (ФОТО, ВИДЕО)



















В 26-м туре чемпионата мариупольский ФК «Ильичевец» на своем поле переиграл «Нефтяник» со счетом 1:0, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Единственный мяч в игре забил Сергей Яворский. «Нефтяник» отправил в оборону сразу 9 игроков, выстроив сложно проходимые редуты.

«Получился тяжелый матч. Нам очень сложно было вскрывать оборону, которую выстроил «Нефтяник». Кисиль в первом тайме сказал: «Как их растянуть, если у них 8 игроков в обороне?». Я в ни коем случае не упрекаю гостей — они играли так, как им надо было. Такая тактика приносила им довольно долго комфортную игру не только с нами, но и с киевским «Динамо», - прокомментировал игру тренер мариупольской команды Александр Севидов.

По его словам, «Нефтяник» играл по новаторской тактике – с тремя центральными защитниками. Такую тактику в свое время Александр Севидов применял в донецком «Металлурге».

«У «Ильичевца» на каждой позиции играют футболисты, которые выше классом. Тяжело было бы с ними «спарринговать», играть в равный футбол — можно было пропустить много мячей и попасть в психологическую яму. В принципе, во втором тайме до забитого мяча у «Ильичевца» моментов почти и не было, только «стандарты». Затем мы уже раскрылись...», - отметил тренер «Нефтяника» Владимир Кныш.