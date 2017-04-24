24.04.2017 / 09:05



Сегодня часть улиц Мариуполя останется без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 24 апреля, в связи с ремонтными работами часть улиц Мариуполя останется без воды:

- в связи с установкой подкачивающего насоса будет прекращена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Взлетная, 12-62; ул. Родниковая, 1-59; ул. Крайняя, 1-57; ул. Латышева, 27-39; квартал Азовье, 1-9; котельная Кубанская;

- в связи с переврезкой водовода диаметром 110 мм воды с 9.00 до 17.00 не будет: в гостинице «Моряк», ДК «Чайка», кафе «Вимарко», ОШ №31; по пр. Лунина, 31-79; ул. Гагарина, 2-6; ул. Интернациональной, 17-21, 18-20;

- в связи с заменой водомерного узла будет прекращена подача холодной воды с 9.00 до 17.00 по пр. Победы, 52, ул. Азовстальской, 51.