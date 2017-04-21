21.04.2017 / 17:27



В Мариуполе в связи с заменой водовода будет перекрыто движение транспорта

В Мариуполе в связи с проведением ремонтных работ по замене водовода по ул. Бахчиванджи с 25.04.2017 по 25.06.2017 будет перекрыто движение транспорта (две полосы) в сторону ул.Флотской, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, движение троллейбусного маршрута №1 будет организовано направлением пл.Освобождения – ул.Громовой (троллейбусное депо №4).

Жители пос. Кировка и ул.Флотской смогут доехать до центра города на коммунальном автобусном маршруте №12 «пос. Моряков – Центральный рынок».