21.04.2017 / 16:59



Мариупольский АСРЗ изготовил для солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер (ФОТО)











Мариупольский АСРЗ изготовил и переоборудовал под нужды солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер. Через день-два его доставят на передовую. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщила заместитель руководителя АТО по связям с общественностью и СМИ Оксана Гаврилюк.

«Контейнер предназначен для работы в штабе в полевых условиях. Он будет дополнительно оборудован всем необходимым в соответствии с нуждами, согласно нормам и стандартами ВСУ. Буквально через день-два после этого, контейнер появится на передовой», - сказала Оксана Гаврилюк.

По словам директора судоремонтного завода Олега Турского, контейнер был изготовлен по просьбе ВСУ.