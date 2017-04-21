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Главная / Лента новостей / Мариупольский АСРЗ изготовил для солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер (ФОТО)

21.04.2017 / 16:59

Мариупольский АСРЗ изготовил для солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер (ФОТО)





Мариупольский АСРЗ изготовил и переоборудовал под нужды солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер. Через день-два его доставят на передовую. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщила заместитель руководителя АТО по связям с общественностью и СМИ Оксана Гаврилюк.

«Контейнер предназначен для работы в штабе в полевых условиях. Он будет дополнительно оборудован всем необходимым в соответствии с нуждами, согласно нормам и стандартами ВСУ. Буквально через день-два после этого, контейнер появится на передовой», - сказала Оксана Гаврилюк.

По словам директора судоремонтного завода Олега Турского, контейнер был изготовлен по просьбе ВСУ.

«Мы провели небольшую внутреннюю модернизацию и привели его в соответствующий вид. Контейнер предназначен для выполнения военных задач и улучшения бытовых условий солдат», - уточнил Олег Турский.

  
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16:59
Мариупольский АСРЗ изготовил для солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер (ФОТО)
16:30
В Мариуполе открывается Велосезон-2017
15:56
Писатель Сергей Жадан присоединился к флешмобу об улучшении транспортного сообщения с Мариуполем (ФОТО)
15:16
В мариупольском ЦНАПе временно приостановлено оформление и выдача биометрических документов
14:37
В детском костно-туберкулезном санатории Мариуполя высадят сосновую рощу (ФОТО)
13:56
Мариупольцев приглашают присоединиться к книжному марафону "Азовская книга"
13:13
Где и когда можно купить билеты на мариупольский фестиваль (ТОЧКИ ПРОДАЖ)
12:30
Красный Крест провел для мариупольских школьников мастер-класс по поисково-спасательной работе (ФОТО)
11:54
Мариупольцев приглашают обсудить комплексную Программу озеленения города
11:13
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16:28 «Музичний батальйон» привезет на Донбасс известных украинских артистов (ВИДЕО)
15:45 В Авдеевке подписано Соглашение о социальном партнёрстве на 11,9 млн грн (ФОТО)
14:27 Фильм о войне на Донбассе покажут в рамках Канского кинофестиваля
13:34 На Донетчине за две недели отремонтировано более 500 спортивных сооружений и площадок
12:30 С начала года на автодорогах Донетчины украдено 29 щитов дорожных знаков
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