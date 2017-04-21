21.04.2017 / 16:30



В Мариуполе открывается Велосезон-2017







В выходные в Мариуполе открывается велосезон - праздник для всех велосипедистов и любителей здорового образа жизни.

Открытие Велосезона проводится при поддержке Мариупольского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам образования и науки, духовности, молодежной политики, по делам семьи, культуры и спорта, депутата Владимира Курского, Велоассоциации Мариуполя «ВАМ» и Фонда развития Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«В рамках проведения будет организован самый масштабный флешмоб в поддержку акции #MRPLconnection, чтобы привлечь больше людей к подписанию петиции к Президенту. Мариуполю надо качественное и эффективное транспортное сообщение - это ключевая точка развития, которая позволит городу двигаться вперёд», - подчеркивает Владимир Курский.