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21.04.2017 / 15:56
Писатель Сергей Жадан присоединился к флешмобу об улучшении транспортного сообщения с Мариуполем (ФОТО)
Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан присоединился к акции #MRPLconnection, цель которой – улучшить транспортное сообщение Мариуполя со всей Украиной.
Фотографию, на которой Сергей Жадан держит лист бумаги с надписью «Мариуполь – не остров!» опубликовал у себя в Facebook арт-кластер «Тю», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
«Мариуполь за три года войны превратился в определенный форпост, место, которое демонстрирует силу и остается в центре внимания. По большому счету, сегодня - это ворота, удерживающие собой нашу мирную жизнь. Поэтому особенно важным является постоянный контакт с этим форпостом, причастность к нему, его доступность. Мариуполь действительно не остров, он не должен быть отрезанным от «материковой Украины», поскольку сегодня он, так или иначе, и определяет границы и наполнение нашего украинского материка», - отметил писатель.
Сергей Жадан неоднократно приезжал в Мариуполь и как писатель, и как музыкант. К слову, летом группа «Жадан и Собаки» собирается на фестиваль «MRPL.CITY 2017». Музыканты выступят на сцене «Delta Stage» .