21.04.2017 / 15:56



Писатель Сергей Жадан присоединился к флешмобу об улучшении транспортного сообщения с Мариуполем (ФОТО)







Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан присоединился к акции #MRPLconnection, цель которой – улучшить транспортное сообщение Мариуполя со всей Украиной.

Фотографию, на которой Сергей Жадан держит лист бумаги с надписью «Мариуполь – не остров!» опубликовал у себя в Facebook арт-кластер «Тю», передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

«Мариуполь за три года войны превратился в определенный форпост, место, которое демонстрирует силу и остается в центре внимания. По большому счету, сегодня - это ворота, удерживающие собой нашу мирную жизнь. Поэтому особенно важным является постоянный контакт с этим форпостом, причастность к нему, его доступность. Мариуполь действительно не остров, он не должен быть отрезанным от «материковой Украины», поскольку сегодня он, так или иначе, и определяет границы и наполнение нашего украинского материка», - отметил писатель.