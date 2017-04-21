21.04.2017 / 15:16



В мариупольском ЦНАПе временно приостановлено оформление и выдача биометрических документов

В результате следственных действий сотрудников Службы безопасности Украины у одного из операторов связи, временно приостановлено оформление и выдача биометрических документов (паспорт гражданина Украины для выезда за границу и паспорт гражданина Украины в форме ID-карты) в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) на всей территории Украины.

Таким образом, ЦПАУ в Мариуполе не имеет технической возможности приема документов для оформления паспортов гражданина Украины в форме ID-карты и паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.



Также сообщаем, что для представления документов по получению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, необходимо обратиться в паспортный отдел Государственной миграционной службы Украины по месту регистрации, а для подачи документов для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу - в любой паспортный отдел Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области. Перечень паспортных отделов с адресами и телефонами можно посмотреть здесь.

