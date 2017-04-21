21.04.2017 / 14:37



В детском костно-туберкулезном санатории Мариуполя высадят сосновую рощу (ФОТО)



















В областном детском костно-туберкулезном санатории Мариуполя высадят 80 сосен для детей с легочной патологией. Сосновая роща позволит оздоровить и укрепить иммунитет юных пациентов. На реализацию проекта выделен грант в размере 98 291 тыс грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Помимо сосен детскую площадку у корпуса «Малютка» украсят фигуры сказочных персонажей, аллеи и другие зеленые насаждения.

Проект «Сказочная роща» стал победителем конкурса «Город - нашими руками» от «Зеленого центра Метинвест». Об этом рассказала главный врач санатория и детский невролог Наталья Сивоненко. По ее словам, над разработкой проекта коллектив учреждения трудился еще с осени 2016 года.

«Помощи в благоустройстве территории нам, как бюджетникам, выделяется недостаточно. В этом году для детей от двух до пяти лет мы решили организовать сосновую рощу, чтобы они дышали природным антибиотиком - фитонцидом, содержащимся в хвойном воздухе. Он оказывает лечебное действие. Для малышей с легочной патологией это крайне необходимо – чем раньше мы начнем их оздоравливать, тем больше укрепится их иммунитет, и тем меньше они будут болеть в будущем», - отмечает Наталья Сивоненко.

По ее словам, в санатории, которому более 90 лет, основной наплыв детей - летом.

«Учреждение рассчитано на 300 коек, но летом, в связи с близостью к морю, у нас аншлаг – до 330 детей за один оздоровительный заезд. Большинство досуговых мероприятий проходит на улице. Поэтому мы стараемся благоустроить территорию. Кроме того, у нас водятся белки и фазаны», - уточнила Наталья Сивоненко.

Высадка сосновой рощи запланирована на осень, поскольку коллективу санатория важно вырастить и сохранить каждое дерево. Благоустройство самой площадки аллеями и сказочными фигурами возможно состоится раньше.