21.04.2017 / 13:56



Мариупольцев приглашают присоединиться к книжному марафону "Азовская книга"







Центральная библиотека им. В.Г. Короленко приглашает всех мариупольцев и гостей города присоединиться к книжному марафону "Азовская книга, передает ilich.in.ua со ссылкой на организаторов.

«В рамках книжного марафона «АzBookA/АзовськаКнига» госпожа Oksana Levkova и движение "Не будь равнодушным" дарит молодежи Мариуполя две очень интересные встречи. Наталья Степанчук, выпускница Киево-Могилянской академии откроет для вас мир великолепной современной украинской литературы», - говорится в сообщении.

Наталья Доморослова несколько лет жила и училась в Чехии - ее лекция «Культура автостопа» будет интересна всем, кто любит путешествовать. Стихийное передвижение автостопом появилось с появлением первого автомобильного транспорта в начале XX века. Впоследствии большую роль в продвижении мирового автостопа сыграли хиппи, так как автостоп давал им возможность путешествовать и знакомиться с разными людьми, не тратя денег, которых они обычно не имели. Приходите и узнайте, как сегодня можно путешествовать автостопом.