21.04.2017 / 13:13



Где и когда можно купить билеты на мариупольский фестиваль (ТОЧКИ ПРОДАЖ)

В Мариуполе 24 апреля состоится официальное открытие трёх точек продаж бумажных билетов на музыкальный фестиваль "MRPL.CITY 2017".

Помимо этого, сегодня онлайн-базу электронных билетов всех категорий ожидает пополнение, однако с новыми ценами, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY .

"Для нас важно, чтобы человек мог выбрать тот вариант приобретения билета, который для него удобен", — рассказал исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.

Стоимость билетов в двух форматах (онлайн и бумажных) одинаковая, и составляет:

Fan - 1 день — 100 грн;

Fan - 3 дня — 250 грн;

Vip - 1 день — 200 грн;

Vip - 3 дня — 500 грн.

Официальные пункты продаж будут расположены по адресам:

1. Театральная площадь.

2. ТРЦ «Порт Сити» (вход со стороны супермаркета «Там Там»).

3. Площадь Победы.