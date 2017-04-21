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21.04.2017 / 13:13
Где и когда можно купить билеты на мариупольский фестиваль (ТОЧКИ ПРОДАЖ)
В Мариуполе 24 апреля состоится официальное открытие трёх точек продаж бумажных билетов на музыкальный фестиваль "MRPL.CITY 2017".
Помимо этого, сегодня онлайн-базу электронных билетов всех категорий ожидает пополнение, однако с новыми ценами, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.
"Для нас важно, чтобы человек мог выбрать тот вариант приобретения билета, который для него удобен", — рассказал исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.
Стоимость билетов в двух форматах (онлайн и бумажных) одинаковая, и составляет:
Fan - 1 день — 100 грн;
Fan - 3 дня — 250 грн;
Vip - 1 день — 200 грн;
Vip - 3 дня — 500 грн.
Официальные пункты продаж будут расположены по адресам:
1. Театральная площадь.
2. ТРЦ «Порт Сити» (вход со стороны супермаркета «Там Там»).
3. Площадь Победы.
График работ киосков: с 10:00 до 17:00, без перерыва и выходных