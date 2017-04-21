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21.04.2017 / 12:30
Красный Крест провел для мариупольских школьников мастер-класс по поисково-спасательной работе (ФОТО)
Отряд быстрого реагирования общества Красного Креста с натренированным лабрадором провел для мариупольских школьников мастер-класс по поисково-спасательной работе и оказанию медицинской помощи пострадавшему, который оказался под завалами здания, передает ilich.in.ua.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, показательные занятия по теме «Землетрясение - природная катастрофа» прошли в мариупольской общеобразовательной школе №45 накануне Всемирного дня охраны труда, согласно выполнению мероприятий по гражданской защите. Ведь именно землетрясение, по данным ЮНЕСКО, занимает первое место в мире по причиненному экономическому вреду и количеству погибших.