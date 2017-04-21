21.04.2017 / 12:30



Красный Крест провел для мариупольских школьников мастер-класс по поисково-спасательной работе (ФОТО)















Отряд быстрого реагирования общества Красного Креста с натренированным лабрадором провел для мариупольских школьников мастер-класс по поисково-спасательной работе и оказанию медицинской помощи пострадавшему, который оказался под завалами здания, передает ilich.in.ua.