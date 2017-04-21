21.04.2017 / 11:13



Для мариупольских детсадов закупят почти 600 бойлеров

Для обеспечения дошкольных воспитательных учреждений Мариуполя горячей водой власти планируют закупить более 500 бойлеров на сумму 1,773 млн грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщила директор департамента образования Светлана Добровольская.

«Для обеспечения всех потребностей детских садов Мариуполя необходимо приобрести 591 бойлер на сумму 1,773 млн грн. В настоящее время разрабатывается программа по обеспечению дошкольных учреждений бойлерами. Думаю, что в ближайшее время детские сады Мариуполя получат водонагреватели», - отметила Светлана Добровольская.

По ее словам, водонагреватели закупят за счет экономии средств городского бюджета.