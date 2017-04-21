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21.04.2017 / 11:13

Для мариупольских детсадов закупят почти 600 бойлеров

Для обеспечения дошкольных воспитательных учреждений Мариуполя горячей водой власти планируют закупить более 500 бойлеров на сумму 1,773 млн грн. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Об этом сообщила директор департамента образования Светлана Добровольская.

«Для обеспечения всех потребностей  детских садов Мариуполя необходимо приобрести 591 бойлер на сумму 1,773 млн грн. В настоящее время разрабатывается программа по обеспечению дошкольных учреждений бойлерами. Думаю, что в ближайшее время детские сады Мариуполя получат водонагреватели», - отметила Светлана Добровольская.

По ее словам, водонагреватели закупят за счет экономии средств городского бюджета.

На сегодняшний день в 74 дошкольных учреждениях города установлено 194 водонагревателя.

  
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17:27
В Мариуполе в связи с заменой водовода будет перекрыто движение транспорта
16:59
Мариупольский АСРЗ изготовил для солдат ВСУ 20-ти футовый контейнер (ФОТО)
16:30
В Мариуполе открывается Велосезон-2017
15:56
Писатель Сергей Жадан присоединился к флешмобу об улучшении транспортного сообщения с Мариуполем (ФОТО)
15:16
В мариупольском ЦНАПе временно приостановлено оформление и выдача биометрических документов
14:37
В детском костно-туберкулезном санатории Мариуполя высадят сосновую рощу (ФОТО)
13:56
Мариупольцев приглашают присоединиться к книжному марафону "Азовская книга"
13:13
Где и когда можно купить билеты на мариупольский фестиваль (ТОЧКИ ПРОДАЖ)
12:30
Красный Крест провел для мариупольских школьников мастер-класс по поисково-спасательной работе (ФОТО)
11:54
Мариупольцев приглашают обсудить комплексную Программу озеленения города
11:13
Для мариупольских детсадов закупят почти 600 бойлеров
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16:28 «Музичний батальйон» привезет на Донбасс известных украинских артистов (ВИДЕО)
15:45 В Авдеевке подписано Соглашение о социальном партнёрстве на 11,9 млн грн (ФОТО)
14:27 Фильм о войне на Донбассе покажут в рамках Канского кинофестиваля
13:34 На Донетчине за две недели отремонтировано более 500 спортивных сооружений и площадок
12:30 С начала года на автодорогах Донетчины украдено 29 щитов дорожных знаков
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