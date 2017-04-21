21.04.2017 / 10:39



В поминальные дни мариупольцев обеспечат дополнительным транспортом и перенесут блокпот (СХЕМА)

Согласно распоряжению городского головы в Мариуполе проведена подготовка к поминальным дням. Коммунальные предприятия отремонтировали подъездные дороги к кладбищам, очистили территории от мусора, завезли контейнеры и воду, установили биотуалеты, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-служба горсовета, ради безопасности на дорогах, до крупных кладбищ (Новотроицкого и Старокрымского) установят дополнительные дорожные знаки. Движение транспорта будут регулировать работники полиции. Петр Чекер отметил, что на Запорожской трассе перенесут блок-пост. Таким образом, жители могут передвигаться до Старокрымского кладбища без досмотра.

В поминальные дни департамент транспорта и связи обеспечил мариупольцам дополнительный транспорт.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Петра Чекера, на балансе коммунального предприятия комбината коммунальных предприятий 16 кладбищ. На сегодняшний день все работы по подготовке к поминальным дням выполнены.

«К подготовке были задействованы все коммунальные службы. Рабочие отремонтировали подъезды к кладбищам, грунтовые дороги посыпали шлаком. В случае сухой погоды задействуют специальную технику, которая будет поливать шлаковые дороги, чтобы не было пыли. Те места, где нет централизованного водоснабжения – оснастили водой. Также провели работы по благоустройству: вывезли мусор, установили дополнительные контейнеры и биотуалеты», - добавил Петр Чекер.



