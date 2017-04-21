21.04.2017 / 09:59



Мариупольский спортсмен прошел в финал чемпионата Европы-2017







Мариуполец Игорь Радивилов вошел в состав сборной Украины по спортивной гимнастике на чемпионате Европы в Румынии. Он стал лидером сборной и смог пробиться в финальные соревнования. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, передает ilich.in.ua.

Игорь Радивилов показал следующие результаты в Румынии: опорный прыжок – 14.666 (2 место) и упражнения на кольцах – 14.833 (5 место). Такие высокие показатели позволили ему пройти в следующий этап.