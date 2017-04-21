21.04.2017 / 09:29



Мариупольцев предупреждают о мерах безопасности в сложных погодных условиях В связи с вторжением арктического воздуха и перемещением очередного активного циклона в Мариуполе ожидаются сложные погодные условия. По Донецкой области ожидается прохладная погода - заморозки в воздухе, облачно, дождь, ночью ветер восточный, днем юго-восточный 15-20 м/сек. В случае объявления штормового предупреждения на территории города Мариуполь рекомендовано: - воздержаться от прогулок по городу; - плотно закрыть окна в жилых домах и квартирах; - при передвижении по городу держаться дальше от зданий и сооружений, столбов, электропроводов; - не оставлять автотранспортные средства возле деревьев и сетей электроснабжения; - взять под контроль детей.