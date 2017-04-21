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21.04.2017 / 09:29
Мариупольцев предупреждают о мерах безопасности в сложных погодных условиях
В связи с вторжением арктического воздуха и перемещением очередного активного циклона в Мариуполе ожидаются сложные погодные условия. По Донецкой области ожидается прохладная погода - заморозки в воздухе, облачно, дождь, ночью ветер восточный, днем юго-восточный 15-20 м/сек.
В случае объявления штормового предупреждения на территории города Мариуполь рекомендовано:
- воздержаться от прогулок по городу;
- плотно закрыть окна в жилых домах и квартирах;
- при передвижении по городу держаться дальше от зданий и сооружений, столбов, электропроводов;
- не оставлять автотранспортные средства возле деревьев и сетей электроснабжения;
- взять под контроль детей.