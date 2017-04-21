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21.04.2017 / 09:05
В нескольких районах Мариуполя до конца дня не будет холодной воды
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с заменой водовода по пр.Строителей 165 с 9-00 до 19-00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пр.Строителей 165-171, д/сад №157 по ул. Бахмутской.
Также, в связи с заменой водовода по пр.Нахимова 99 с 9-00 до 19 -00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пер. Нахимова 3-7,ул.Казанцева 14-18, пр.Нахимова 174-196, ул.Апатова 139-147, ул.Бахчиванджи 1-7, д/сад№49, школа "Лингва".
В связи с заменой водовода по ул. Московской 64 с 9-00 до 19 -00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул.Московская 47-89, пер.О.Кошевого 49-62, пер.Подольский 1-1, пер.Полтавский 9-22, ул.З.Космодемьянской 29-40, проезд Панфилова 1-8, пер.Московский 16-34, ул.Панфилова29-44, ул.Тульская 30-47, пер.Межевой 18-26