21.04.2017 / 09:05



В нескольких районах Мариуполя до конца дня не будет холодной воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня в связи с заменой водовода по пр.Строителей 165 с 9-00 до 19-00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пр.Строителей 165-171, д/сад №157 по ул. Бахмутской.

Также, в связи с заменой водовода по пр.Нахимова 99 с 9-00 до 19 -00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: пер. Нахимова 3-7,ул.Казанцева 14-18, пр.Нахимова 174-196, ул.Апатова 139-147, ул.Бахчиванджи 1-7, д/сад№49, школа "Лингва".