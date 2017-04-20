20.04.2017 / 17:00



Строительство новой линии энергоснабжения Мариуполя потребует не менее трёх лет (ВИДЕО)

Строительство новой линии энергоснабжения Мариуполя, обеспечивающей полную потребность города, займёт не менее трёх лет, передаёт ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Об этом сообщил и.о.начальника Днепровской энергосистемы Валерий Гапонов. Он отметил, что львиную долю времени займёт составление и утверждение проекта и подготовка экономических обоснований. В самом оптимальном варианте, по его словам, на это понадобится от 2 до 2,5 лет.

Валерий Гапонов отметил, что само строительство линии, протяжённостью 23 км от подстанции Азовская к Мариуполю займёт не менее 6 месяцев. На изготовление автотрансформатора уйдёт около 11 месяцев.