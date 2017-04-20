Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 21 апреля 2017 года, Пятница
Реинтеграция или консервация?
Безвиз по биометрии: идем в миграционную службу
Нелегальные МАФы: сопротивляться до последнего
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольцы познакомятся с творчеством Александра Вертинского

20.04.2017 / 16:35

Мариупольцы познакомятся с творчеством Александра Вертинского

В концертном зале Школы искусств состоится литературно-музыкальная композиция «Сила песни», посвященная творчеству Александра Вертинского. Ее исполнит Мариупольский муниципальный камерный оркестр «Ренессанс», текст от автора прочитает артист Донецкого областного Академического драматического театра Валерий Сарбей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua

В основе литературной композиции лежит одно из воспоминаний А. Вертинского во время его пребывания в Румынии в 1927г.. Автор становится невольным свидетелем неравных отношений между знаменитым ресторанным скрипачом Владеско и его супругой, бывшей актрисой Сильвией Тоска. Впечатление от увиденного рождает у Вертинского песню «Концерт Сарасате», которая в корне меняет отношения между супругами. Музыкальное наполнение составляют такие композиции как: «Цыганские напевы» и «Венгерский чардаш» П. Сарасате, «Балада» Парумбеску, «Чардаш» В. Монти, Венгерские танцы Й. Брамса.

Сценарная разработка этого творческого проекта принадлежит академику, почетному ректору ПГТУ Игорю Жежеленко, а музыкальная составляющая программы - главному дирижеру оркестра «Ренессанс», заслуженному деятелю искусств Украины Василию Крячку.

Мероприятие состоится 21 апреля, в 18 часов.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

20.04.2017


17:37   Где в Мариуполе можно купить «Доступные лекарства»? (СПИСОК)


17:30   Волонтерский кинопоезд «Труханівська Січ» сделает остановки в городах Донетчины


17:00   Строительство новой линии энергоснабжения Мариуполя потребует не менее трёх лет (ВИДЕО)


16:35   Мариупольцы познакомятся с творчеством Александра Вертинского


16:30   Для полного очищения территории Донбасса от взрывоопасных предметов нужно от 10 до 15 лет


16:00   Мариупольский футбольный клуб провел «Звездный урок футбола» (ВИДЕО)


15:22   На КПВВ на Донбассе будут раздавать газеты для жителей неподконтрольных территорий


15:22   За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего оружия


14:47   У мариупольского предпринимателя требовали 20 тыс. долларов США


14:09   Франция передала оборудование для дистанционного разминирования на Донбассе


14:05   Мариупольские кладбища проверят на наличие взрывчатки (ВИДЕО)


13:00   Из-за похолодания на Донетчине закрыли 154 школы


12:48   Мэру Мариуполя доверяют более 60 % жителей, - Международный Республиканский Институт


12:05   В этом году мариупольцев ждут затяжные майские праздники


12:04   Донецкая таможня направила 34 млн грн на ремонт дорог области


11:29   Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья


11:12   На Донетчине задержали таможенника за систематическое взяточничество (ФОТО)


10:56   В Мариуполе пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы времен ІІ-й Мировой войны (ФОТО)


10:22   Мариупольский центр занятости проведет ярмарку вакансий


10:16   Абитуриенты неподконтрольного Донбасса могут поступить без ВНО

Календарь
Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
20.04.2017
17:37
Где в Мариуполе можно купить «Доступные лекарства»? (СПИСОК)
17:00
Строительство новой линии энергоснабжения Мариуполя потребует не менее трёх лет (ВИДЕО)
16:35
Мариупольцы познакомятся с творчеством Александра Вертинского
16:00
Мариупольский футбольный клуб провел «Звездный урок футбола» (ВИДЕО)
15:22
За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего оружия
14:47
У мариупольского предпринимателя требовали 20 тыс. долларов США
14:05
Мариупольские кладбища проверят на наличие взрывчатки (ВИДЕО)
12:48
Мэру Мариуполя доверяют более 60 % жителей, - Международный Республиканский Институт
12:05
В этом году мариупольцев ждут затяжные майские праздники
11:29
Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья
10:56
В Мариуполе пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы времен ІІ-й Мировой войны (ФОТО)
10:22
Мариупольский центр занятости проведет ярмарку вакансий
Все новости
Новости Украины и Мира
20.04.2017
17:30 Волонтерский кинопоезд «Труханівська Січ» сделает остановки в городах Донетчины
16:30 Для полного очищения территории Донбасса от взрывоопасных предметов нужно от 10 до 15 лет
15:22 На КПВВ на Донбассе будут раздавать газеты для жителей неподконтрольных территорий
14:09 Франция передала оборудование для дистанционного разминирования на Донбассе
13:00 Из-за похолодания на Донетчине закрыли 154 школы
12:04 Донецкая таможня направила 34 млн грн на ремонт дорог области
11:12 На Донетчине задержали таможенника за систематическое взяточничество (ФОТО)
10:16 Абитуриенты неподконтрольного Донбасса могут поступить без ВНО
09:14 На КПВВ на Донетчине обнаружили 8 тысяч карточек пополнения мобильной связи
19.04.2017
17:30 Спортсмены Донетчины выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Румынии
15:40 О войне на Донбассе снимут детектив
14:35 «Громадське радіо» увеличивает мощность вещания на Донбассе
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования