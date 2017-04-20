20.04.2017 / 16:35



Мариупольцы познакомятся с творчеством Александра Вертинского В концертном зале Школы искусств состоится литературно-музыкальная композиция «Сила песни», посвященная творчеству Александра Вертинского. Ее исполнит Мариупольский муниципальный камерный оркестр «Ренессанс», текст от автора прочитает артист Донецкого областного Академического драматического театра Валерий Сарбей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua В основе литературной композиции лежит одно из воспоминаний А. Вертинского во время его пребывания в Румынии в 1927г.. Автор становится невольным свидетелем неравных отношений между знаменитым ресторанным скрипачом Владеско и его супругой, бывшей актрисой Сильвией Тоска. Впечатление от увиденного рождает у Вертинского песню «Концерт Сарасате», которая в корне меняет отношения между супругами. Музыкальное наполнение составляют такие композиции как: «Цыганские напевы» и «Венгерский чардаш» П. Сарасате, «Балада» Парумбеску, «Чардаш» В. Монти, Венгерские танцы Й. Брамса. Сценарная разработка этого творческого проекта принадлежит академику, почетному ректору ПГТУ Игорю Жежеленко, а музыкальная составляющая программы - главному дирижеру оркестра «Ренессанс», заслуженному деятелю искусств Украины Василию Крячку. Мероприятие состоится 21 апреля, в 18 часов.