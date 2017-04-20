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20.04.2017 / 16:00

Мариупольский футбольный клуб провел «Звездный урок футбола» (ВИДЕО)



Мариупольский клуб ФК «Ильичевец» присоединился к всеукраинскому проекту «Звездные уроки футбола», который проводит ПФЛ при поддержке ФФУ, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-центр «приазовцев», в этом организаторы акции планируют провести подобные мастер-классы в 30 городах и населенных пунктах Украины. Техническими спонсорами акции выступили ТМ JAKO, Живчик, Школярик и Gerа.

Так, во вторник, 18-го апреля, футболисты «Ильичевца» Сергей Яворский, Игорь Тищенко, Дмитрий Мишнев и Иван Цюпа провели урок футбола для учеников 5-6 классов специализированной школы №66 г.Мариуполь — именно эти ребята стали победителями городского футбольного турнира UNICEF Football Cup. Урок длился практически час и состоял из разминки, эстафет, упражнений на технику, а завершился игрой в футбол.

По окончании урока школьники получили призы от Живчика и Школярика, а школа получила в подарок 5 мячей от официального партнера ПФЛ, ТМ JAKO.

  
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17:37
Где в Мариуполе можно купить «Доступные лекарства»? (СПИСОК)
17:00
Строительство новой линии энергоснабжения Мариуполя потребует не менее трёх лет (ВИДЕО)
16:35
Мариупольцы познакомятся с творчеством Александра Вертинского
16:00
Мариупольский футбольный клуб провел «Звездный урок футбола» (ВИДЕО)
15:22
За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего оружия
14:47
У мариупольского предпринимателя требовали 20 тыс. долларов США
14:05
Мариупольские кладбища проверят на наличие взрывчатки (ВИДЕО)
12:48
Мэру Мариуполя доверяют более 60 % жителей, - Международный Республиканский Институт
12:05
В этом году мариупольцев ждут затяжные майские праздники
11:29
Из-за непогоды в Мариуполе могут пострадать фруктовые деревья
10:56
В Мариуполе пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы времен ІІ-й Мировой войны (ФОТО)
10:22
Мариупольский центр занятости проведет ярмарку вакансий
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17:30 Волонтерский кинопоезд «Труханівська Січ» сделает остановки в городах Донетчины
16:30 Для полного очищения территории Донбасса от взрывоопасных предметов нужно от 10 до 15 лет
15:22 На КПВВ на Донбассе будут раздавать газеты для жителей неподконтрольных территорий
14:09 Франция передала оборудование для дистанционного разминирования на Донбассе
13:00 Из-за похолодания на Донетчине закрыли 154 школы
12:04 Донецкая таможня направила 34 млн грн на ремонт дорог области
11:12 На Донетчине задержали таможенника за систематическое взяточничество (ФОТО)
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