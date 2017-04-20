20.04.2017 / 16:00



Мариупольский футбольный клуб провел «Звездный урок футбола» (ВИДЕО)







Мариупольский клуб ФК «Ильичевец» присоединился к всеукраинскому проекту «Звездные уроки футбола», который проводит ПФЛ при поддержке ФФУ, передает ilich.in.ua.

Как сообщает пресс-центр «приазовцев», в этом организаторы акции планируют провести подобные мастер-классы в 30 городах и населенных пунктах Украины. Техническими спонсорами акции выступили ТМ JAKO, Живчик, Школярик и Gerа.

Так, во вторник, 18-го апреля, футболисты «Ильичевца» Сергей Яворский, Игорь Тищенко, Дмитрий Мишнев и Иван Цюпа провели урок футбола для учеников 5-6 классов специализированной школы №66 г.Мариуполь — именно эти ребята стали победителями городского футбольного турнира UNICEF Football Cup. Урок длился практически час и состоял из разминки, эстафет, упражнений на технику, а завершился игрой в футбол.