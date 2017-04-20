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20.04.2017 / 15:22
За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего оружия
За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего гладкоствольного оружия. Из них 5 единиц – незарегистрированной, передает ilich.in.ua.
Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, месячник добровольного разоружения стартовал 1 апреля 2017 года и продолжается по сей день.
За первую половину профилактических мероприятий жителями Мариуполя и Мангушского района добровольно сдано в отделы разрешительной системы 8 единиц охотничьего оружия, которое незаконно хранилось, а именно: 5 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 3 охотничьих ножа.
Кроме того, зарегистрированные в полиции владельцы оружия, лишились 28 единиц охотничьего гладкоствольной оружия и 3 охотничьих промысловых карабинов.
Кроме того, в полиции сдано 55 газовых пистолета, 2 гранаты и более 400 единиц других боеприпасов.
Так, в Центральный отдел полиции обратился житель 1966 года рождения с желанием сдать 2 газовых пистолета, которые он нашел в конце марта этого года. Мужчина пересекал кладбище и в кустах обнаружил оружие.
А гражданин 1981 года рождения изъявил желание сдать охотничье ружье – подарок на память от знакомого.
В Приморском районе заявитель отдал правоохранителям аналогичный вид охотничьего оружия, который достался ему от умершего тестя.
Правоохранители напоминают, что согласно ч.3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Полиция призывает жителей региона сдавать оружие и боеприпасы, которые незаконно хранятся, в подразделения разрешительной системы и территориальных органов полиции по месту проживания.