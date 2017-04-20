20.04.2017 / 15:22



За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего оружия

За первую половину апреля мариупольцы сдали в полицию 32 единицы охотничьего гладкоствольного оружия. Из них 5 единиц – незарегистрированной, передает ilich.in.ua.

Как сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, месячник добровольного разоружения стартовал 1 апреля 2017 года и продолжается по сей день.

За первую половину профилактических мероприятий жителями Мариуполя и Мангушского района добровольно сдано в отделы разрешительной системы 8 единиц охотничьего оружия, которое незаконно хранилось, а именно: 5 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 3 охотничьих ножа.

Кроме того, зарегистрированные в полиции владельцы оружия, лишились 28 единиц охотничьего гладкоствольной оружия и 3 охотничьих промысловых карабинов.

Кроме того, в полиции сдано 55 газовых пистолета, 2 гранаты и более 400 единиц других боеприпасов.

Так, в Центральный отдел полиции обратился житель 1966 года рождения с желанием сдать 2 газовых пистолета, которые он нашел в конце марта этого года. Мужчина пересекал кладбище и в кустах обнаружил оружие.

А гражданин 1981 года рождения изъявил желание сдать охотничье ружье – подарок на память от знакомого.

В Приморском районе заявитель отдал правоохранителям аналогичный вид охотничьего оружия, который достался ему от умершего тестя.