20.04.2017 / 14:47



У мариупольского предпринимателя требовали 20 тыс. долларов США

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст. 189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц) в отношении 5 граждан, которые требовали деньги у частного предпринимателя города Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает ilich.in.ua

К правоохранителям обратился мариупольский предприниматель с информацией о том, что у него неизвестные лица требуют деньги в сумме 20 тыс долларов США в связи с его предпринимательской деятельностью.

14 апреля, в ходе спецоперации, правоохранители задержали всех правонарушителей, среди которых 2 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Австрии.

По ходатайству прокуратуры всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.