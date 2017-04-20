20.04.2017 / 14:05



Мариупольские кладбища проверят на наличие взрывчатки (ВИДЕО)

Завтра в 10 утра мариупольские кладбища полиция проверит на наличие взрывчатки. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

После этого патрульные группы полиции возьмут под контроль самые крупные кладбища города. В поминальные дни патрулирование будет производится и в ночное время с 21 апреля по 23 апреля.

Об этом сообщил начальник полиции Мариуполя Николай Побойный.