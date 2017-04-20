20.04.2017

Мариупольские кладбища проверят на наличие взрывчатки (ВИДЕО)
Завтра в 10 утра мариупольские кладбища полиция проверит на наличие взрывчатки. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
После этого патрульные группы полиции возьмут под контроль самые крупные кладбища города. В поминальные дни патрулирование будет производится и в ночное время с 21 апреля по 23 апреля.
Об этом сообщил начальник полиции Мариуполя Николай Побойный.
Он уточнил, что постоянно в охране правопорядка будут задействованы 350 сотрудников Нацполиции. Помимо этого, в местах массовых скоплений мариупольцев будут работать усиленные экипажи патрульной полиции.
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